Patlatılmaya hazır EYP imha edildi

TUNCELİ Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığınca 25 Haziran 2017 günü ilimiz Mazgirt ilçesi mülki sınırları içerisinde gerçekleştirilen 'Şehit Uzman Çavuş Yücel Yılmaz -124' operasyonu kapsamında, teröristlere ait patlatılmaya hazır vaziyette 1 adet 5 kilo EYP düzeneği ele geçirilmiştir. Ele geçirilen EYP Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile olay yerinde imha edilmiştir. İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalara azim ve kararlılıkla aralıksız devam edilmektedir" denildi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen

Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.



Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan

iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

İyi Seyirler.