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Parmakları kapı arasına sıkıştı

Gezdikleri alış veriş merkezinin kapısına parmakları sıkışan 2 yaşındaki çocuk hastanelik oldu

Parmakları kapı arasına sıkıştı

Gezdikleri alış veriş merkezinin kapısına parmakları sıkışan 2 yaşındaki çocuk hastanelik oldu

14 Şubat 2017 Salı 18:13
Parmakları kapı arasına sıkıştı
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EDİNİLEN bilgiye göre, ailesiyle birlikte Gölbaşı Caddesi üzerinde bulunan bir alışveriş merkezine giren 2 yaşındaki E.Y, dikkatini çeken alışveriş merkezinin kapısıyla oynamaya başladı. Kapıyla oynayan çocuğun parmakları aniden kapı arasında kaldı. Parmakları kapı arasında kalan çocuk parmaklarından yaralanırken durum 112 acil sağlık ekiplerine bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan çocuk ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 

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Anahtar Kelimeler:
ParmakGölbaşıAdıyaman Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
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