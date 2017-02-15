Palet fabrikasında yangın

YANGIN Konya'da , saat 01.45 sıralarında merkez Selçuklu İlçesi Horozluhan Mahallesi Yunuseli Sokak üzerinde bulunan palet fabrikasında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını fark eden güvenlik görevlileri durumu polis ve itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve polis sevk edildi. Ekipler yangına müdahale etti. Alevler yaklaşık 1 saat süren çalışma sonrası diğer işyerlerine sıçramadan söndürülerek kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

