Palalı genç alarmı

YENİBOSNA'da sabah saatlerinde işe gitmek isteyen vatandaşlar otobüs durağında eli palalı yarı çıplak genci görünce panik yaşadı. Palalı gence silah çeken polis bir süre sonra şahsı ikna ederek, polis merkezine götürdü.
İHA'nın haberine göre, Yenibosna Kuleli otobüs durağında sabah işe gitmek bekleyen vatandaşlar büyük bir korku yaşadı. Elinde pala diye tabir edilen kesici alet ile yarı çıplak halde ortalarda dolaşan şahıs, yolun ortasına çıkarak, trafiği de bir süre olumsuz etkiledi.
İhbar sonrası olay yerine gelen polis ekipleri ilk başta tedbir amaçlı silah çektiği şahsı yaklaşık 15 dakikalık diyaloğun ardından ikna ederek gözaltına alındı.
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