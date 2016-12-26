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Özel timlerde oradaydı, güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarıldı!

Bolu’da İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekiplerinin D-100 karayolu üzerinde yaptığı asayiş uygulamasına Polis Özel Harekat polisleri de katıldı

Özel timlerde oradaydı, güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarıldı!
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SON günlerde artan terör olayları nedeniyle Bolu’da da güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarıldı. Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekiplerinin D-100 karayolu üzerinde yaptıkları asayiş uygulamasına İstanbul’dan takviye ekip olarak Polis Özel Harekat timi katıldı. Asayiş polislerinin D-100 karayolu üzerinde kurdukları uygulama noktasında Polis Özel Harekat ekibi otomatik silahlarla güvenlik önlemi aldı.
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Etiketler; #Özel timlerde oradaydı #güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarıldı! #Bolu #özel tim
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