Özel maden ocağında göçük: 1 ölü

ALINAN bilgiye göre, Malkara Yolu üzerindeki kömür madeni ocağında henüz belirlenemeyen nedenle göçük meydana geldi.

Göçükte, işçilerden Bahittin Camgöz (47) toprak altında kaldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Camgöz'ü yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu çıkardı.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi maden ocağında yapılan Camgöz, ambulansla Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Camgöz, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.