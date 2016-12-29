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Öz kızına tecavüz eden babaya 48 yıl hapis

Eskişehir’de öz kızına tecavüz ettiği iddiası ile yargılanan baba 48 yıl 9 ay hapse mahkum edildi

Öz kızına tecavüz eden babaya 48 yıl hapis

Eskişehir’de öz kızına tecavüz ettiği iddiası ile yargılanan baba 48 yıl 9 ay hapse mahkum edildi

29 Aralık 2016 Perşembe 14:05
Öz kızına tecavüz eden babaya 48 yıl hapis
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ESKİŞEHİR'DE öz kızına 13 yaşından itibaren tecavüz ettiği ileri sürülen baba C.K.’in yargılanmasına 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Duruşma basına kapalı olarak yapıldı. N.K., kendisine zorla tecavüz ettiğini öne sürdüğü babası C.K.'dan şikayetçi oldu. Mahkeme heyeti son duruşmada kararını açıkladı. Heyetin babayı, tecavüz suçunu birden fazla kez işlemesi nedeniyle 45 yıl, hürriyetten yoksun bırakmak suçundan da 3 yıl 9 ay olmak üzere toplam 48 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdığı öğrenildi.
Duruşma sonrasında Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu tarafından yapılan eylem sonrasında konuşan mağdur avukatı Betül Nuran Karataş, verilen kararın doğru olduğunu söyledi. Sivil toplum kuruluşlarının bu suçlara karşı ses çıkarmalarının önemli olduğunu ifade eden Karataş, “Bu tür dosyalarda özel ceza infaz yasasının uygulanması gerekiyor. Hiçbir şekilde indirimlerin olmayacağı gibi ki bu dosyamızda olmamıştır. Bu tür dosyalarda şüpheden sanık yararlanır ilkesini daha ince yorumlanması ve kolay kolay kimsenin kimseye hele ki bir kızın babasına böyle bir konuda iftira atmayacağını gözden kaçırmamak gerekir. Her seferinde savunulan şeydir ‘ben yapmadım’. Herkesin kendisini savunmaya hakkı olduğu doğrudur. Lakin adalet dediğiniz şey, geç gelmeyendir. Adalet dediğiniz şey, şüpheyi ortadan kaldırandır. Umarız bu ve bundan sonraki dosyalarımızın tamamında bu ve buna benzer kararlar çıkacaktır. Çocuklarımız istismar edildiği andan itibaren bunu yapan kişiler başlarına geleceği bilecek. Son 2 senedir bu konudaki davalar o kadar çok arttı ki. Belki bunlar sadece mahkemelere sunulanlar, belki bunlar sadece şikayet edilenler. Tüm mağdurlara sesleniyorum ‘korkmayın’. Emin olun arkanızda size destek olacak bir çok insan bulacaksınız. Korkmayın ve başvurularınızda bulunun. Size haksızlıkta bulunanların hepsi gereken şekilde yargılanacak ve ceza alacaktır” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
TecavüzEskişehirBetül Nuran Karataş
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