Otoyolda cinayet yarışı

TRAFİK magandalarının bir türlü önlenemeyen şov merakı, bir aileyi yıktı. Tekirdağ’da, Çerkezköy- Çorlu Karayolu’nda yarış yapan 2 araçtan biri, Ender Albayrak’ın kullandığı eşi Sevinç Albayrak’ın da bulunduğu otomobile çarptı. Kazanın şiddetiyle takla atarak yol kenarına savrulan 2 araç da alev topuna dündü.

KURTARMAK YERİNE KAÇTILAR...

Kazaya neden olan otomobildeki 3 kişi yaya olarak kaçarken, Sevinç Albayrak çevredeki sürücülerin yardımıyla yanan araçtan ağır yaralı olarak çıkarıldı. Ancak 46 yaşındaki eşi Ender Albayrak feci şekilde yanarak can verdi. Sevinç Albayrak’ın durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Olaya tanık olan diğer sürücüler, daha önce de aynı yolda hız denemelerinin yapıldığını, şikâyetlere rağmen bu durumun önlenememesine isyan etti. Kazayı haber aldıktan sonra olay yerine giden Ak Parti Tekirdağ Milletvekili Metin Akgün ise Albayrak çiftiyle Ergene İlçesi’ne bağlı Yulaflı Mahallesi’nden komşu olduklarını belirtip şüphelilerin kaçmasına tepki gösterdi.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Yarış yaparken kazaya neden olup, arkalarına bakmadan kaçan sürücü ve arkadaşlarının peşine düşen polis ve Jandarma ekipleri, dün 3 şüpheliyi gözaltına aldı.