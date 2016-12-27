banner428
banner405

Otopark kavgasında 5 kişi yaralandı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde taksicilerin alanına park eden kişiler ile taksici esnafı arasında kavga çıktı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu, 5 kişinin yaralandığı kavga anı, cep telefonuna yansıdı

Otopark kavgasında 5 kişi yaralandı
banner404
OLAY, Müftü Mahallesi Yurt Caddesi üzerindeki Murat Taksi durağında meydana geldi. İddiaya göre, M.D. ile M.Y. otomobillerini taksici esnafının kullandığı alana park edince taksicilerle aralarında tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönünce M.D. ile M.Y. isimli taksiciler, D.M., G.O. ve A.O. ile tekme tokat birbirlerine girdi. Kavgayı ayırmak için araya giren vatandaşlar da sonuç alamayınca polise haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen çok sayıda polis ekibi, tarafları ayırarak ifadeleri için karakola götürdü. Çıkan kavgada yaralanan 5 kişi tedavi edilmek üzere hastaneye sevk edildi.
Öte yandan taksi durağında yaşanan kavga anı bazı vatandaşlar tarafından cep telefonun kameralarıyla saniye saniye kaydedildi.
Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.
banner355
Etiketler; #Otopark kavgası #Zonguldak #ereğli
İlgili Galeriler
Gökbel cıvıl cıvıl
Gökbel cıvıl cıvıl
Selfie Çekmenin Ustası Kediler
Selfie Çekmenin Ustası Kediler
3 yaşında cinsiyet değiştirmek istedi
3 yaşında cinsiyet değiştirmek istedi
Gazeteciler baskıya karşı yürüyor
Gazeteciler baskıya karşı yürüyor
Önceki Haber
Soda ve maden suyu zayıflatır mı?
Sonraki Haber
Otopark kavgasında 5 kişi yaralandı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.