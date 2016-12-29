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Otomobille tır çarpıştı: 2 yaralı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde bir otomobilin tır ile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Otomobille tır çarpıştı: 2 yaralı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde bir otomobilin tır ile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı

29 Aralık 2016 Perşembe 15:51
Otomobille tır çarpıştı: 2 yaralı
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EDİNİLEN bilgiye göre, Mehmet Elkan (25) yönetimindeki 44 NC 232 plakalı otomobil ile Almanya’dan Kahta’ya canlı hayvan taşıyan Mario Günter yönetimindeki SU H 1630 plakalı tır, Kahta-Adıyaman karayolu Ortanca köyü yol ayırımında çarpıştı. Tıra arkadan çarpan otomobil sürücüsü Mehmet Elkan ve araçta bulunan Mustafa Işık yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavileri süren yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı 
 

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Anahtar Kelimeler:
AdıyamanKaza
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