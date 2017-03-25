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 Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü Seçkin Kırtay yaralandı

 Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü Seçkin Kırtay yaralandı

25 Mart 2017 Cumartesi 22:22
 Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
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KAZA, akşam saatlerinde, Ömerli Mahallesi Zonguldak-İstanbul karayolunda meydana geldi. Kent merkezine giden Yaşar Çelik yönetimindeki 67 DR 492 plakalı otomobil ile Seçkin Kırtay yönetimindeki 67 TP 299 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü Kırtay yaralandı. Seçkin Kırtay, olay yerine sekv edilen ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. 
Otomobil sürücüsü Çelik, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
Seçkin KırtayMotosikletin SürücüsüZonguldakZonguldak-İstanbul Karayolu
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