Otomobille belediye otobüsü çarpıştı

MEHMET Sait Badur (26) idaresindeki 03 BF 726 plakalı Otomobil, Huzur Mahallesi Mithatpaşa Caddesi'nde İzmir Büyükşehir Belediyesine ait otobüsle çarpıştı.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile aynı araçtaki Akile Oyur (22), Mustafa Badur (55), Lübnan vatandaşları Ahmad Raşid (70), Abdul Amir Mazeh (52) ile otobüste bulunan Ömer Cem Epikler (18) ve D.K.(12), 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alınan sürücü Badur'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.