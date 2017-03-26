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Otomobille belediye otobüsü çarpıştı

Otomobille belediye otobüsünün çarpması sonucu biri ağır 7 kişi yaralandı

Otomobille belediye otobüsü çarpıştı

Otomobille belediye otobüsünün çarpması sonucu biri ağır 7 kişi yaralandı

26 Mart 2017 Pazar 12:37
Otomobille belediye otobüsü çarpıştı
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MEHMET Sait Badur (26) idaresindeki 03 BF 726 plakalı Otomobil, Huzur Mahallesi Mithatpaşa Caddesi'nde İzmir Büyükşehir Belediyesine ait otobüsle çarpıştı.
HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile aynı araçtaki Akile Oyur (22), Mustafa Badur (55), Lübnan vatandaşları Ahmad Raşid (70), Abdul Amir Mazeh (52) ile otobüste bulunan Ömer Cem Epikler (18) ve D.K.(12), 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alınan sürücü Badur'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Huzur MahallesiIzmir Büyükşehir Belediyesi
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