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Otomobilinde otururken kazayla kendini vurdu

otomobilinde oturduğu sırada tabancasının ateş alması sonucu baldırından yaralandı

Otomobilinde otururken kazayla kendini vurdu

otomobilinde oturduğu sırada tabancasının ateş alması sonucu baldırından yaralandı

27 Mart 2017 Pazartesi 10:07
Otomobilinde otururken kazayla kendini vurdu
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KAZAYLA kendini vuran talihsiz adam, kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alındı. Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Kilimli ilçesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 43 yaşındaki İlyas K., yol kenarında park halindeki aracında oturduğu sırada elindeki tabancası ateş aldı. PTT'de çalıştığı öğrenilen İlyas K., olayda sağ ayak baldırından yaralandı.
Silah sesinin duyulması üzerine olay yerine gelen vatandaşlar İlyas K.'yı yaralı halde buldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı adama ilk müdahaleyi yaptı. Ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İlyas K.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yoğun bakıma alınan yaralı adamın hayati tehlikesi sürüyor.
Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de araç üzerinde ve çevrede çalışma başlattı. Cumhuriyet Savcılığının olayla ilgili başlattığı soruşturması sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
PttKendini VurduKaza
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