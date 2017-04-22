Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 22°
Parçalı bulutlu
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL ÇEVRE GENEL
BIST
92424
ALTIN
150.335
DOLAR
3.6475
STERLIN
4.6610
EURO
3.9001
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
Diyet kola içen erken bunuyor
Diyet kola içen erken bunuyor
22 Nisan 2017 Cuma - Günlük Burç Yorumu
22 Nisan Günlük Burç Yorumu
22 Nisan 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
22 Nisan 2017 Alanya -...
Flaş Haber
Feci kaza: 2 ölü 3 yaralı
Kapat

Otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı

Zonguldak'ın Ereğli İlçesi'nde otomobilin çarptığı motosikletli yaralandı

Otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı

Zonguldak'ın Ereğli İlçesi'nde otomobilin çarptığı motosikletli yaralandı

22 Nisan 2017 Cumartesi 18:45
Otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı
banner404

KAZA, saat 16.00 sıralarında Devrek İlçe yol ayrımında meydana geldi. Ali Keskin'in kullandığı 67 UF 437  plakalı motosiklet, akaryakıt istasyonuna dönüş yapmak isterken arkadan gelen İsmail Çiftçi yönetimindeki 67 LZ 586 plakalı otomobil ile çarpıştı. Motosikletten düşen Keskin yaralandı. Çağrılan ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Keskin'in hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
Kaza anı akaryakıt istasyonuna ait güvenlik kamerasınca kaydedildi.

banner355
Anahtar Kelimeler:
ZonguldakEreğli IlçesiMotosiklet
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Otomobil direğe çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Otomobil direğe çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Köpek için silahlı kavga: 2 ölü, 5 yaralı
Köpek için silahlı kavga: 2 ölü, 5 yaralı
Saldırı hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi
Saldırı hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi

banner452

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals