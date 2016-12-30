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Otomobilin çarptığı kız öldü

Koceli'nin Karamürsel İlçesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan 17 yaşındaki Aydan Özkaya otomobilin çarpması sonucu öldü. Kazanın ardından kaçan sürücü polis merkezine gelerek teslim oldu

Otomobilin çarptığı kız öldü

Koceli'nin Karamürsel İlçesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan 17 yaşındaki Aydan Özkaya otomobilin çarpması sonucu öldü. Kazanın ardından kaçan sürücü polis merkezine gelerek teslim oldu

30 Aralık 2016 Cuma 12:46
Otomobilin çarptığı kız öldü
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KAZA dün akşam saatlerinde, D-130 Karayolu Kayacık Mahallesi Kavak mevkisinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Aydan Özkaya'ya otomobil çarptı. Yaralanan Aydan Özkaya yola savrulurken, sürücü aracıyla olay yerinden kaçtı. Aydan Özkaya ambulansla kaldırıldığı Karamürsel Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Darıca Farabi Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Aydan Özkaya yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. 
Kazanın ardından kaçan sürücü Sadık Erbay, polis merkezine giderek teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Son Güncelleme: 30.12.2016 12:47
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