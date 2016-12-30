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Otomobili çamura saplanınca yakalandılar

İstanbul’da yaşayan 30 yaşındaki İbrahim Eskin, 1.5 ay önce aldığı ve satmak istediği lüks otomobilini Amasya’da çaldırdı. Aracın çalan şüpheliler Akbilek Mahallesi mevkiinde çamura saplanınca, otomobili bırakıp kaçtı

Otomobili çamura saplanınca yakalandılar

İstanbul’da yaşayan 30 yaşındaki İbrahim Eskin, 1.5 ay önce aldığı ve satmak istediği lüks otomobilini Amasya’da çaldırdı. Aracın çalan şüpheliler Akbilek Mahallesi mevkiinde çamura saplanınca, otomobili bırakıp kaçtı

30 Aralık 2016 Cuma 16:55
Otomobili çamura saplanınca yakalandılar
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OLAY Amasya’da dün meydana geldi. Piyasa değeri yaklaşık 150 bin TL olan lüks aracını satmak için İstanbul'dan Amasya'ya gelen İbrahim Eskin, E.L., O.K. ve U.Y. adlı kadınla satış için bir araya geldi. Şüpheliler araca deneme sürüşü için bindi. 3 kişi, araca binip kapıları kilitleyerek olay yerinden kaçtı. Neye uğradığını şaşıran Eskin, 155'i arayarak ihbarda bulundu. 
Otomobili kaçıran E.L., O.K. ve U.Y. sahte plaka takarak Tokat’a gidip bu sabaha karşı Amasya’ya dönmek istedi. Şehir girişinde polis arama noktasını fark eden şüpheliler, Akbilek mevkisindeki tek şeritli yola saptıktan sonra aşırı yağıştan dolayı kontrolden çıkıp çamura saplandı. Otomobili kurtarmak için çekici çağıran E.L.’nin hareketlerinden şüphelenen çekici şoförü durumu polislere bildirdi.
Amasya Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından araç bilgileri kontrol edildi. Kayıtlarda çelişki olması üzerine otomobilin içindeki E.L., O.K. ve U.Y. gözaltına alındı. U.Y. adlı kadın emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. E.L. ile O.K. ise adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkeme 2 şüpheliyi adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. Otomobil sahibine teslim edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Otomobili çamura Saplanınca YakalandılarİstanbulAkbilek MahallesiAmasyaİbrahim Eskin
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