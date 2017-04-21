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Otomobile uyuşturucu baskını: 7 gözaltı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda bir otomobildeki 7 kişi yarım kilo uyuşturucu ile yakalandı

Otomobile uyuşturucu baskını: 7 gözaltı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda bir otomobildeki 7 kişi yarım kilo uyuşturucu ile yakalandı

21 Nisan 2017 Cuma 01:15
Otomobile uyuşturucu baskını: 7 gözaltı
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OLAY, Gebze Cumhuriyet Mahallesi Başaran tarlası mevkiinde bulunan boş bir arazide meydana geldi. İddiaya göre, boş arazi üzerinde uyuşturucu kullanıldığı ihbarı üzerine Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü Yunus ekipleri adrese baskın düzenledi. Yapılan baskın da ekipler, otomobil içerisinde bulunan Hasan B.(27), Ümit S.(20), Ömer K.(31), Selçuk A.(43), Cemalettin Veysel A.(23), Abdurrahim Enes D.(24) ve Fikret S.(29) 513 gram uyuşturucu, hazırlanmış olarak bulunan sarma sigaralar ve uyuşturucu içiminde kullanılan kova diye tabir edilen teçhizatı ele geçirdi.
Yapılan operasyonda yakalanan ve gözaltına alınan 7 kişi doktor raporu alınmak üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesine ardından da Beylikbağı Şehit Faruk Aslan Polis Merkezine götürüldü. Polis merkezinde yapılan incelemede yakalanan uyuşturucu maddenin esrar olduğu tespit edilirken, şahısların içinde bulunduğu araç detaylı inceleme yapılmak üzere Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından emniyete götürüldü.
Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Uyuşturucu BaskınıKocaeliGebze
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