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10 Şubat 2017 Cuma - Günlük Burç Yorumu
10 Şubat Günlük Burç Yorumu

Otomobile gizlenen uyuşturucuyu 'Alfa' buldu

Uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 13 kişi gözaltına alındı. Operasyonda, araçlara gizlenen sentetik uyuşturucu, narkotik operasyonları için eğitilen 'Alfa' adlı polis köpeği ile yapılan aramada bulundu

Otomobile gizlenen uyuşturucuyu 'Alfa' buldu

Uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 13 kişi gözaltına alındı. Operasyonda, araçlara gizlenen sentetik uyuşturucu, narkotik operasyonları için eğitilen 'Alfa' adlı polis köpeği ile yapılan aramada bulundu

10 Şubat 2017 Cuma 13:42
Otomobile gizlenen uyuşturucuyu 'Alfa' buldu
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BURSA Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şubesi ekipleri, H.İ. (21), S.O. (25), M.D. (21), H.Y. (20), M.Y. (25), S.U. (25), A.T. (30), O.D. (34), B.Ç. (28) ve N.A.'nın (23) Bursa'ya getirdikleri yüklü miktarda uyuşturucuyu piyasaya sürmek için Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinde gizledikleri bilgisine ulaştı. 
Şüphelilere ait otomobillerin plakalarını tespit eden ekipler, araçların plaka tanıma sistemine takılması üzerine kendilerini savcılık izniyle takibe aldı. Her iki aracı da durduran ekipler otomobillerde, uyuşturucu operasyonları için eğitilen 'Alfa' adlı köpekle arama yaptı. Aramalarda, 715 gram metamfetamin, 29 gram esrar, 1 hassas terazi, 2 tabanca ve 13 kurşun ele geçirdi. 
Soruşturmayı genişleten ekipleri bu kişilerle bağlantılı olduğu belirlenen K.B. (30), A.S.A. (22) ve D.A.'nın (51) Ankara'da olduğunu tespit etti. Bunun üzerine harekete geçin polis, bu kişileri de Ankara'da gözaltına aldı. Şüphelilerin otomobilinde yapılan aramalarda ise 1 kilo 50 gram metamfetamin ele geçirildi. 
Gözaltına alınan 13 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Anahtar Kelimeler:
BursaAnkaraUyuşturucu SatıcılarıAlfa
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