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Otomobilde esrar maddesi ele geçirildi

Adıyaman’da polis ekiplerinin durumundan şüphelendikleri park halindeki otomobilde yapılan aramalarda esrar maddesi ele geçirildi

Otomobilde esrar maddesi ele geçirildi

Adıyaman’da polis ekiplerinin durumundan şüphelendikleri park halindeki otomobilde yapılan aramalarda esrar maddesi ele geçirildi

21 Nisan 2017 Cuma 07:23
Otomobilde esrar maddesi ele geçirildi
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EDİNİLEN bilgiye göre, Fatih Mahallesi Kireçhane Caddesi üzerinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince durumundan şüphelenilen 44 HR 696 plakalı park halindeki otomobil içerisinde aramalar yapıldı. Yapılan aramalar kapsamında otomobil içerisine gizlenmiş 12 paket halinde satışa hazır toplam 38 gram ağırlığında esrar maddesi ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddeleri muhafaza altına alınırken konuyla ilgili olarak T.Y., ile K.Y., isimli iki şahıs gözaltına alındı.
Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
 

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Anahtar Kelimeler:
AdıyamanEsrar
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