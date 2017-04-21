Otomobilde esrar maddesi ele geçirildi

EDİNİLEN bilgiye göre, Fatih Mahallesi Kireçhane Caddesi üzerinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince durumundan şüphelenilen 44 HR 696 plakalı park halindeki otomobil içerisinde aramalar yapıldı. Yapılan aramalar kapsamında otomobil içerisine gizlenmiş 12 paket halinde satışa hazır toplam 38 gram ağırlığında esrar maddesi ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddeleri muhafaza altına alınırken konuyla ilgili olarak T.Y., ile K.Y., isimli iki şahıs gözaltına alındı.

Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

