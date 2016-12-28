banner428
banner405

Otomobilde 1 kilo esrar ele geçirildi!

Muğla'nın Bodrum İlçesi'nde, polis tarafından kontrol edilen bir otomobilde, 1 kilo esrar bulundu. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı

Otomobilde 1 kilo esrar ele geçirildi!
banner404
BODRUM İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, yılbaşı nedeniyle kente uyuşturucu madde getirileceği öğrendi.Uyuşturucu maddeyi taşıdığı tespit edilen otomobil, denetim noktasında durduruldu. Araçta arama yapan polis, 1 ruhsatsız tabanca, 1 kilo esrar, bir miktar kenevir tohumu, uyuşturucu satışında kullanılan hassas tartı ele geçirdi. Otomobilde bulunan F.E.T. adlı kadın ile birlikte Z.S. ve E.T. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Z.S., tutuklandı, diğer iki zanlı ise serbest bırakıldı.
banner355
Etiketler; #İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği #Otomobilde 1 kilo esrar ele geçirildi! #1 kilo esrar
İlgili Galeriler
Gökbel cıvıl cıvıl
Gökbel cıvıl cıvıl
Selfie Çekmenin Ustası Kediler
Selfie Çekmenin Ustası Kediler
3 yaşında cinsiyet değiştirmek istedi
3 yaşında cinsiyet değiştirmek istedi
Gazeteciler baskıya karşı yürüyor
Gazeteciler baskıya karşı yürüyor
Önceki Haber
Sokakta kavga ettiği esnafı bacağından vurdu
Sonraki Haber
Çalınan traktör bulundu
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.