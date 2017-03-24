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Otomobil TIR'a çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

TIR’a arkadan çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, sürücü ise ağır yaralandı

Otomobil TIR'a çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

TIR’a arkadan çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, sürücü ise ağır yaralandı

24 Mart 2017 Cuma 12:47
Otomobil TIR'a çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
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NİĞDE Ulukışla ilçesindeki E-5 karayolu Porsuk köyü yakınlarında meydana gelen kazada, Hasan Hüseyin Akın yönetimindeki 33 CDF 55 plakalı otomobil, 31 V 9239 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil hurdaya döndü. Yoldan geçen diğer sürücülerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilde yolcu olarak bulunan Selim Üçer’in hayatını kaybettiği belirlenirken, ağır yaralanan otomobil sürücüsü Hasan Hüseyin Akın İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucunda sıkıştığı yerden çıkarılarak 112 Acil Servis Ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kazada hayatını kaybeden Selim Üçer’in cansız bedeni Ulukışla Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
NiğdeUlukışlaPorsuk KöyüHasan Hüseyin AkınUlukışla Devlet Hastanesi
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