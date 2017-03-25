Otomobil takla attı; 1 yaralı

KAZA, saat 00.45 sıralarında Adana merkez Yüreğir İlçesi Levent Mahallesi D-400 karayolunda meydana geldi. Suriye uyruklu Muhammed Cavir yönetimindeki 31 MB 874 plakalı otomobil, aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu kontrolden çıktı. Önce kaldırıma, ardından elektrik direğine çarpan otomobil takla attı. Bu sırada olay yerinden geçen polislerin anonsu üzerine, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen araçtan itfaiyenin çalışması sonucu çıkarılan Cavir, ambulansla Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

