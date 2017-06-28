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Otomobil istinat duvarından uçtu: 2 yaralı

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil 5 metrelik istinat duvarından aşağı uçtu. Kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı

Otomobil istinat duvarından uçtu: 2 yaralı

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil 5 metrelik istinat duvarından aşağı uçtu. Kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı

28 Haziran 2017 Çarşamba 16:26
Otomobil istinat duvarından uçtu: 2 yaralı
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KAZA, saat 14.30 sıralarında Sorgun E-88 karayolu Ahmet Efendi Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Yozgat istikametinden Sorgun istikametine gitmekte olan 17 yaşındaki Abdulsamet U. yönetimindeki 66 LJ 058 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 5 metrelik istinat duvarından aşağı uçtu. Kazada sürücü ile birlikte araçta bulunan Muhsin G. (18) yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen ambulansla Sorgun Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından durumu ağır olan Muhsin G. Yozgat Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. 

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