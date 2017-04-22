Otomobil direğe çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

KAZA, bugün saat 01.30 sıralarında, Foça- İzmir karayolunun Bağarası Mahallesi girişi yakınlarında meydana geldi. İzmir'den Foça yönüne gelen 25 yaşındaki M.Ç., yönetimindeki 35 NMU 75 plakalı otomobilin direksiyon kontrolünü yitirdi. Savrulan otomobil yol kenarındaki aydınlatma direğine ve ağaçlara çarpıp şarampole yuvarlandı.
Kazada araçtan fırlayarak su kanaletine düşen 61 yaşındaki Mustafa Yılmaz öldü. Sürücü M.Ç. ile araçta bulunan 26 yaşındaki S.Y.yaralandı. Yaralılar ambulansla Menemen Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
KAZA, bugün saat 01.30 sıralarında, Foça- İzmir karayolunun Bağarası Mahallesi girişi yakınlarında meydana geldi. İzmir'den Foça yönüne gelen 25 yaşındaki M.Ç., yönetimindeki 35 NMU 75 plakalı otomobilin direksiyon kontrolünü yitirdi. Savrulan otomobil yol kenarındaki aydınlatma direğine ve ağaçlara çarpıp şarampole yuvarlandı.