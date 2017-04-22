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Feci kaza: 2 ölü 3 yaralı
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Otomobil direğe çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

İzmir'in Foça İlçesi'nde, yol kenarındaki beton direğe ve ağaçlara çarparak şarampole yuvarlanan otomobilde 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Otomobil direğe çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

İzmir'in Foça İlçesi'nde, yol kenarındaki beton direğe ve ağaçlara çarparak şarampole yuvarlanan otomobilde 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

22 Nisan 2017 Cumartesi 18:09
Otomobil direğe çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
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KAZA, bugün saat 01.30 sıralarında, Foça- İzmir karayolunun Bağarası Mahallesi girişi yakınlarında meydana geldi. İzmir'den Foça yönüne gelen 25 yaşındaki M.Ç., yönetimindeki 35 NMU 75 plakalı otomobilin direksiyon kontrolünü yitirdi. Savrulan otomobil yol kenarındaki aydınlatma direğine ve ağaçlara çarpıp şarampole yuvarlandı.
Kazada araçtan fırlayarak su kanaletine düşen 61 yaşındaki Mustafa Yılmaz öldü. Sürücü M.Ç. ile araçta bulunan 26 yaşındaki S.Y.yaralandı. Yaralılar ambulansla Menemen Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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Anahtar Kelimeler:
İzmirFoça İlçesiBeton Direk
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