Otomobil çaya uçtu! Anne ile kızı öldü

KAZA, akşam saatlerinde Tavşanlı-Tunçbilek karayolunun 9'uncu kilometresinde ilçeye bağlı Tunçbilek Beldesi yakınlarında meydana geldi. 55 yaşındaki Ali Akyıldız yönetimindeki 43 HA 401 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp Adranos Çayı'na uçtu. Kazada, kendi imkanlarıyla sudan çıkıp yoldan geçen sürücülerden, araçta bulunan gelini Şengül ile torunu Zehra Akyıldız'ın kurtarılması için yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin bağladıkları halatla sudan çıkardığı otomobilde Şengül Akyıldız ile kızı Zehra'nın cesetlerine ulaşıldı.

Eşinin Bursa'nın İnegöl İlçesinde polis memuru olarak görev yaptığı belirtilen Şengül Akyıldız ile kızı Zehra'nın cenazeleri Tavşanlı Doç.Dr.Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.