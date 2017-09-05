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Otomobil çay yatağına yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı

Karabük’te annesinin otomobiliyle gezintiye çıkan üniversite öğrencisi direksiyon hakimiyetini kaybederek otomobille çay yatağına yuvarlandı. Kazada otomobili kullanan genç kız hayatını kaybederken, kız kardeşi ve arkadaşı yaralandı

Otomobil çay yatağına yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı

Karabük’te annesinin otomobiliyle gezintiye çıkan üniversite öğrencisi direksiyon hakimiyetini kaybederek otomobille çay yatağına yuvarlandı. Kazada otomobili kullanan genç kız hayatını kaybederken, kız kardeşi ve arkadaşı yaralandı

05 Eylül 2017 Salı 12:54
Otomobil çay yatağına yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı
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EDİNİLEN bilgiye göre kaza, gece saatlerinde Bahçepınar Mahallesi Hastane Caddesi mevkiinde meydana geldi. Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 3. Sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen 22 yaşındaki Tuğçe Nur Comart, iddialara göre annesinin otomobiliyle kız kardeşi ve kız arkadaşını da alarak gezintiye çıktı. Comart’ın idaresindeki 06 D 1999 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak kaldırıma çarpıp Soğanlı Çayı yatağına yuvarlandı. Şoför koltuğundan fırlayan Tuğçe Nur Comart, kaza yerinde yaşamını yitirdi. Hurdaya dönen otomobilde bulunan kız kardeşi Şevval Comart (18) ve kız arkadaşı Neslihan Işıklı (20) ise yaralandı.
Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Genç kızın cenazesi ise Eskipazar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. 

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Anahtar Kelimeler:
Tuğçe Nur ComartKazaKarabük
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