banner428
banner405

Otomobil çalıp, adam yaralama ve gasp olayına karışan 4 kişi yakalandı

Konya'da otomobil çalıp, gasp ve adam yaralama suçuna karıştıkları belirlenen, biri cezaevi firarisi, 4 kişi yakalandı

Otomobil çalıp, adam yaralama ve gasp olayına karışan 4 kişi yakalandı
banner404
KONYA İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Selçuklu İlçesi'nden çalındığı belirtilen 42 ELN plakalı otomobili, öğle saatlerinde Meram İlçesi Yaylapınar Süyelmaniye Mahallesi Karaman Caddesi'nde park halinde buldu. Araca yakın bir yerde önlem alan polis, gelen 25 yaşındaki Hasan Hüseyin K.'yı yakaladı. Şüphelinin ifadesi doğrultusunda ekipler, aracı çaldığı belirtilen cezaevi firarisi 25 Yaşındaki Muammer D.'nin evine gitti. Polisleri görünce camdan atlayıp kaçan Muammer D. kovalamaca sonucu bir caminin avlusunda yakalandı. Polis olaya karıştıklarını belirlediği 26 yaşındaki Mustafa K. ve 22 yaşındaki Hasan Y.'de gözaltına aldı.
Yapılan araştırmada, şüphelilerin çaldıkları otomobille 25 Aralık günü Meram İlçesi'nde Hürşit E.'yi darp edip para ve cep telefonunu gasp ettikleri belirlendi. 
Şüpheliler, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra polis merkezine götürüldü.
 
banner355
Etiketler; #Otomobil çalıp #adam yaralama ve gasp olayına karışan 4 kişi yakalandı #konya #Meram ilçesi #Yaylapınar Süyelmaniye Mahallesi #Karaman Caddesi
İlgili Galeriler
Gökbel cıvıl cıvıl
Gökbel cıvıl cıvıl
Selfie Çekmenin Ustası Kediler
Selfie Çekmenin Ustası Kediler
3 yaşında cinsiyet değiştirmek istedi
3 yaşında cinsiyet değiştirmek istedi
Gazeteciler baskıya karşı yürüyor
Gazeteciler baskıya karşı yürüyor
Önceki Haber
7 gündür kayıp olan genç kız bulundu
Sonraki Haber
Otomobil çalıp, adam yaralama ve gasp olayına karışan 4 kişi yakalandı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.