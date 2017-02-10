Otomobil bariyerlere çarptı: 2 yaralı

KAZA, Tekirdağ'ın Yenice Mahallesi mevkiinde meydan geldi. Tekirdağ'dan Çorlu istikametine giden Doğukan Ermiş'in kullandığı 59 YM 035 plakalı otomobil, iddiaya göre aşırı hız nedeniyle sürücünün kontrolünden çıktı. Otomobil orta refüjdeki bariyerlere çarptı. Bariyerleri parçalayan ve hurdaya dönen otomobilde bulunan sürücü Doğukan Ermiş ile Eray Şahin ağır yaralandı. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı yaralılar ambulansla Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilirken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

