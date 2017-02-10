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Otomobil bariyerlere çarptı: 2 yaralı

Sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil orta refüjdeki bariyerlere çarptı.Kazada sürücü ve yanındaki kişi ağır yaralandı

Otomobil bariyerlere çarptı: 2 yaralı

Sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil orta refüjdeki bariyerlere çarptı.Kazada sürücü ve yanındaki kişi ağır yaralandı

10 Şubat 2017 Cuma 13:13
Otomobil bariyerlere çarptı: 2 yaralı
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KAZA, Tekirdağ'ın Yenice Mahallesi mevkiinde meydan geldi. Tekirdağ'dan Çorlu istikametine giden Doğukan Ermiş'in kullandığı 59 YM 035 plakalı otomobil, iddiaya göre aşırı hız nedeniyle sürücünün kontrolünden çıktı. Otomobil orta refüjdeki bariyerlere çarptı. Bariyerleri parçalayan ve hurdaya dönen otomobilde bulunan sürücü Doğukan Ermiş ile Eray Şahin ağır yaralandı. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı yaralılar ambulansla Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilirken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
 

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Anahtar Kelimeler:
TekirdağTekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Araştırma Ve Uygulama HastanesiÇorlu
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