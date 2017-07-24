Otomobil bariyere çarptı: 5 yaralı

KAZA, bariyer çalışması yapılan Kırıkkale-Samsun karayolunun Delice ilçesi yakınlarında sabah saatlerinde meydana geldi. Çorum'dan Ankara istikametine gitmekte olan Veysel Apaydın idaresindeki 06 DB 8151 plakalı otomobil, Kırıkkale'nin Delice ilçesi yakınlarında bariyerlere çarptı. Kazada, araçta bulunan Şule Apaydın ağır, sürücü Veysel Apaydın ile aynı aileden İdris, Necla ve İbrahim Özmen yaralı olarak Kırıkkale Yüksek İhtisas ve Tıp Fakültesi hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındılar.