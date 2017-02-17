Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
Açık
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL
BIST
88647
ALTIN
145.709
DOLAR
3.6504
STERLIN
4.5427
EURO
3.8931
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
18 Şubat 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
18 Şubat 2017 Alanya -...
Obezite ameliyatı anne olmaya engel mi?
Obezite ameliyatı anne olmaya engel...
Bu 5 süper besin kiloya düşman
Bu 5 süper besin kiloya...

Oto hırsızı yakayı ele verdi

Oto parçalarını çalan bir kişi, kısa sürede yakayı ele verdi. Polis oto hırsızını köyünde kıskıvrak yakaladı.

Oto hırsızı yakayı ele verdi

Oto parçalarını çalan bir kişi, kısa sürede yakayı ele verdi. Polis oto hırsızını köyünde kıskıvrak yakaladı.

17 Şubat 2017 Cuma 18:03
Oto hırsızı yakayı ele verdi
banner404

KARS Yeni Sanayi Sitesi’nde bulunan M.B. vermiş olduğu ifadesinde; 06.02.2017 tarihi ile 10.02.2017 tarihleri arasında Yeni Sanayi Sitesi 7-B ve 8-B Bloklarda bulunan altı ayrı işyeri içerisi ve işyeri önünden (1) adet Renault Toros TX marka araca ait komple motor, (1) adet krankı olmayan Tofaş motoru, (1) adet Lada boş motor bloğu, (1) adet de Tofaş boş motor bloğu, (1) adet Mazda 323 komple motoru, (1) adet Mazda 323 Şanzımanı, (1) adet Mazda 323 Şarj Dinamosu, (14) adet yaylı amortisör, (3) adet normal amortisör, (1) adet Dacıa Logan akisi, (2) adet Dacia Logan taşıyıcısı, (2) adet Tofaş akisi, (1) adet kartel, (2) adet Renault Brodway kampanası, (1) adet Renault TX taşıyıcısı, (1) adet Renault Brodway taşıyıcısı, (1) adet Dacia logan boş motor bloğu ve (1) adet Tofaş boş motor bloğunun çalındığını ve çalınan malzemelerinin değerinin 8.000 TL. olduğunu beyan ederek hırsızlık olayını gerçekleştiren şüpheliden davacı ve şikayetçi oldu.
Bunun üzerine harekete geçen Kars İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince, hırsızlık olayının aydınlatılmasına yönelik çalışma başlattı.
Polis, işyeri civarından elde edilen kamera kayıtlarının incelenmesinin ardından olayı gerçekleştiren 1 şüpheli erkek şahıs tespit etti. Hırsızlık olayını gerçekleştiren şahsın yakalanması için Kars Merkeze bağlı Çakmak Köyü’ndeki ikametine operasyon düzenlendi. Evinde kıskıvrak yakalanan şüpheli şüpheli emniyette verdiği ifadesinde hırsızlık olayını üç ayrı seferde kendisine araç ile yalnız olarak gerçekleştirdiğini ve söz konusu işyerinden çalmış olduğu çıkma oto yedek parçalarını Yeni Sanayi Sitesinde hurda olarak 800,-TL’ye sattığını beyan etti. Şüphelinin beyanı doğrultusunda hurdacı şahıs yakalanmış, şüpheli hurdacı ifadesinde yukarıda marka ve miktarı yazılı malzemelerin tamamını olayın şüphelisinden satın aldığını, bu malzemelerden sadece Mazda 323 e ait şanzıman ve şarj dinamosunu sattığını, geri kalan malzemelerin işyerinde olduğunu ve kendi rızasıyla teslim edebileceğini beyan etmiş, şüphelinin kendi rızasıyla teslim etmiş olduğu yukarıda marka ve miktarı yazılı malzemeler müştekiye tutanak karşılığında teslim edildi.
Oto parçalarını satına alan hurdacı, ‘Suç Eşyasının Satın Alınması veya Kabul Edilmesi’ suçundan ifadesi alınarak serbest bırakılırken, hırsızlık olayının şüphelisi mevcutlu olarak Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmiş, şüpheli Cumhuriyet Savcılığındaki ifadesinin ardından tutuklanma istemiyle sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Oto HırsızıHırsızlıkYankesicilikDolandırıcılık
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Elektrik direği faciayı önledi
Elektrik direği faciayı önledi
Diyanet, velilere hutbe ile çağrı yaptı
Diyanet, velilere hutbe ile çağrı yaptı
Motosiklet gaspçısı yakalandı
Motosiklet gaspçısı yakalandı

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals