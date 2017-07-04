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Ortalık bir anda karıştı: 2 ölü, 4 yaralı

Şanlıurfa’nın Suruç İlçesi'nde, tarla sulama meselesi yüzünden çıkan silahla kavgada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Ortalık bir anda karıştı: 2 ölü, 4 yaralı

Şanlıurfa’nın Suruç İlçesi'nde, tarla sulama meselesi yüzünden çıkan silahla kavgada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

04 Temmuz 2017 Salı 20:33
Ortalık bir anda karıştı: 2 ölü, 4 yaralı
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OLAY, öğle saatlerinde Suruç’un Bostancı Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, akraba oldukları öğrenilen Güneş ve Akşam aileleri arasında tarla sulama meselesi yüzünden tartışma çıktı.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Kısa sürede iki aile fertlerinin de katılımıyla büyüyen tartışma silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada, kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan kurşunlara hedef olan Süleyman Akşam ile Mahmut Akşam yaşamını yitirirken, adları öğrenilmeyen 4 kişi yaralandı. Yaralılar, kavga ihbarıyla bölgeye sevk edilen sağlık görevlileri tarafından tedavi için Suruç Devlet Hastanesi’ne götürüldü.
Olay, öğle saatlerinde Suruç’un Bostancı Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, akraba oldukları öğrenilen Güneş ve Akşam aileleri arasında tarla sulama meselesi yüzünden tartışma çıktı.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Kısa sürede iki aile fertlerinin de katılımıyla büyüyen tartışma silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada, kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan kurşunlara hedef olan Süleyman Akşam ile Mahmut Akşam yaşamını yitirirken, adları öğrenilmeyen 4 kişi yaralandı. Yaralılar, kavga ihbarıyla bölgeye sevk edilen sağlık görevlileri tarafından tedavi için Suruç Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

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Son Güncelleme: 04.07.2017 20:40
Anahtar Kelimeler:
şanlıurfaSuruç
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