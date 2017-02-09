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Organları üç hastaya umut oldu

Beyin kanaması sonucu sekiz gündür tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen 69 yaşındaki Ahmet K.’nın organları üç hastaya umut oldu

Organları üç hastaya umut oldu

Beyin kanaması sonucu sekiz gündür tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen 69 yaşındaki Ahmet K.’nın organları üç hastaya umut oldu

09 Şubat 2017 Perşembe 07:48
Organları üç hastaya umut oldu
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BALIKESİR’İN Bandırma İlçesi’nde 8 gün önce evinde geçirdiği beyin kanaması sonucu Bandırma Devlet Hastanesi’nde tedavi altında bulunan Ahmet K.'nın bu gece beyin ölümü gerçekleşti. Ailesi tarafından organları bağışlanan Ahmet K.’nin iki bebreği ve karaciğeri yapılan ameliyat ile alındı. Böbreklerden biri Gaziantep’te bir hastaya, bir böbrek ve karaciğeri ise Bursa’da özel bir hastanede tedavi altında bulunan iki hastaya nakledilmek üzere özel kutulara konularak yola çıkarıldı. 
Bandırma Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Ersin Atıcı,  "Geçtiğimiz yıl 12 donör ile Türkiye genelinde ikinci olmuştuk, bu yılda ilk naklimizi gerçekleştirdik. Halkımızın duyarlı olmasını bekliyoruz. Her bağış yeni bir hayattır" dedi.
 

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Anahtar Kelimeler:
BalıkesirBandırma IlçesiBandırma Devlet Hastanesi
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