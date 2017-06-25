'Onur yürüyüşü'nde arbede: 10 gözaltı

" ONUR yürüyüşü"ne karşı çıkan bir grup genç, İstiklal Caddesi girişinde bekleyen LGBTİ'lilerin arasına girdi. Bu kişiler ile LGBTİ'liler arasında kısa süreli arbede yaşandı. Araya giren polis, LGBTİ'lilere karşı çıkan 7 kişiyi gözaltına aldı. Taksim Meydanı'nda slogan atan LGBTİ'li 3 kişi de gözaltın alındı.

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