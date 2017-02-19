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Önce serbest bırakıldılar sonra tutuklandılar

Adli kontrol verilen 3 hırsızlık şüphelisi savcının itirazı üzerine tutuklandılar

Önce serbest bırakıldılar sonra tutuklandılar

Adli kontrol verilen 3 hırsızlık şüphelisi savcının itirazı üzerine tutuklandılar

19 Şubat 2017 Pazar 12:39
Önce serbest bırakıldılar sonra tutuklandılar
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OLAY, ilçenin Boğazkaya Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 14 gün önce Asım Kaplan’a ait 5 küçükbaş hayvan ve aynı mahalleden Engin Türkgöz’ün evinden de 1 adet dizüstü bilgisayar ile 2 lokma takımı hırsızlığı meydana geldi. Olayla ilgili çalışma başlatan jandarma karakol komutanlığı ekipleri hırsızlık olayına karıştıkları tespit edilen Y.B. (20), M.Ç. (20) ve F.B.'yi (19) gözaltına aldı.
Koyunları sattıkları öğrenilen şahısların evinde yapılan aramalarda Y.B.’nin evinde, çalıntı dizüstü bilgisayar ve lokma takımları ele geçirildi. Çalınan koyunlar ise koyunları satın alan Y.S.Y.’nin ahırında ele geçirildi. Çalıntı koyunlar ile dizüstü bilgisayar ve lokma takımları sahiplerine teslim edildi. Şahıslar sevk edildikleri mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Cumhuriyet savcısının itirazı üzerine şahıslar jandarma tarafından tekrar gözaltına alınarak yeniden adliyeye sevk edildiler. Y.B., M.Ç. ve F.B. işlemlerinin ardından tutuklanarak Bafra T Tipi Cezaevine gönderildiler. 

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Anahtar Kelimeler:
BoğazkayaAsım Kaplan
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