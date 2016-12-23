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Önce kumpasın şimdi de DEAŞ'ın hedefi oldu

El Bab'da yaralanan Yarbay Merdin Kışkan, daha önce de FETÖ'nün hedefi oldu ve bugün kumpas olduğun ortaya çıkan casusluk davası sonucunda 2 yıl cezaevinde kaldı

Önce kumpasın şimdi de DEAŞ'ın hedefi oldu
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KIŞKAN'IN yakın arkadaşı emekli Kurmay Albay Mustafa Önsel, cezaevinde birlikte çekildikleri bir fotoğrafı Twitter'dan paylaştı.
Balyoz davasından yargılanan emekli Kurmay Albay Mustafa Önsel, El Bab'da yaralanan Yarbay Metin Kışkan ile ilgili dikkat çekici bir bilgiyi sosyal medya hesabından paylaştı. 
Özel Kuvvetler'de görevli Kışkan, İzmir'de 'Askeri Casusluk' davasından tutuklanmıştı. Kumpas kurbanı olan Kışkan 15 Temmuz'dan sonra yeniden görevine iade edilmişti.
Kışkan'la aynı cezaevinde kalan emekli Kurmay Albay Mustafa Önsel, kahraman yarbayı "Casusluk Kumpası, Kim Bunlar" adlı kitapta anlatmıştı. Evli ve 2 çocuklu olan Kışkan, Kilis Devlet Hastanesi'nde tedavi görüyor.
 
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Etiketler; #Önce kumpasın şimdi de DEAŞın hedefi oldu #El Bab #Yarbay Merdin Kışkan #fetö #Askeri Casusluk #İzmir #Mustafa Önsel #Kilis Devlet Hastanesi
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