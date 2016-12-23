Önce kumpasın şimdi de DEAŞ'ın hedefi oldu

Zonguldak'ta yaşayan Ayhan Öztürk, otomobili ile memleketi Ordu'ya giderken 4, evine dönerken de 4 kez hız sınırını aştığı için radara yakalanarak toplam 2 bin 118 lira trafik cezası aldı. Öztürk "Boyumdan daha uzun ceza kayıtları geldi. Bu cezaları nasıl ödeyeceğimi bilemiyorum" dedi