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Önce köpeği sevdi sonra hırsızlık yaptı

6 ev ve iş yerinden 40 bin lira değerinde malzeme çaldığı ileri sürülen şahsın, hırsızlık amacıyla girdiği iş yerinde karşısına çıkan köpeği sevmesi güvenlik kameralarına yansıdı

Önce köpeği sevdi sonra hırsızlık yaptı

6 ev ve iş yerinden 40 bin lira değerinde malzeme çaldığı ileri sürülen şahsın, hırsızlık amacıyla girdiği iş yerinde karşısına çıkan köpeği sevmesi güvenlik kameralarına yansıdı

08 Şubat 2017 Çarşamba 15:59
Önce köpeği sevdi sonra hırsızlık yaptı
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ADANA'DA 6 ev ve iş yerinden 40 bin lira değerinde malzeme çaldığı ileri sürülen şahsın, hırsızlık amacıyla girdiği bir iş yerinde karşısına çıkan köpeği sevmesi güvenlik kameralarına yansıdı. Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği'ne 6 iş yeri ve ev sahibi eşyalarının çalındığı ihbarında bulundu. Polis ihbar üzerine 6 iş yeri ve evde inceleme yaptı. İnceleme sonucu adı geçen 6 yere de aynı hırsızın girdiğini tespit edildi. Polis, yaptığı çalışmada hırsızlığı yapan şahsın daha önce de hırsızlıktan suç kaydı bulunan Nasrettin Y. olduğunu belirledi. Güvenlik kameralarına da yansıyan olayda, Nasrettin Y. bir psikologun muayenesine giriyor. Burada psikologun köpeğiyle karşılaşan zanlı, yavaşca başka bir odaya doğru yöneliyor. Ancak köpek arkasından gelince o da bir süre köpeğin havlamaması için onu seviyor. Köpek, gördüğü şefkat üzerine hırsıza tepki vermiyor.
Polis bu görüntülerden yola çıkarak Nasrettin Y.'nin evine baskın yaptı. Baskında evde çalıntı malzemelere bulunamadı ancak yapılan aramada hırsızlık yaptığı günkü giydiği ayakkabı ve kazak ele geçirildi. Polis yaptığı incelemede 6 ev ve iş yerinden zanlının 40 bin lira değerinde malzeme çaldığını tespit etti. Zanlı emniyete getirilerek sorguya alındı. Ancak zanlı susma hakkını kullandı. Zanlı işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
 

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Anahtar Kelimeler:
AdanaHırsızlıkEvIş Yeri
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