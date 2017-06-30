Önce kameraya sonra polise yakalandılar

PİYASAYA sahte para süren 3 kişi kaza yapınca yakalandı.Milas ve Bodrum'da son bir hafta içinde çok sayıda işyerinden sahte para ile alışveriş yapılarak esnafın mağdur edilmesi, polisi harekete geçirdi. Polis, mağdur olan esnafın işyerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarından, alışveriş yaparak piyasaya sahte para sürdükleri anlaşılan şüphelilerin 34 YT 2289 plakalı Otomobille kaçtıklarını belirledi.

Şüphelilerin içinde bulunduğu otomobili dün Üçyol Mevkisi'nde farkeden polis 'dur' ihtarında bulundu. Ancak, otomobildekiler durmayıp, kaçmaya başladı. Kovalamaca sırasında, polis havaya uyarı ateşi açtı. Bu sırada paniğe kapılan şüphelilerin içinde bulunduğu otomobilin sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybedip, park halindeki başka bir otomobile çarpıp, durdu. Kazayı, yara almadan atlatan şüphelilerden sürücü M.Y. ile Ç.A. ve D.K. adlı kadınlar gözaltına alındı. Şüphelilerin kullandığı otomobildeki aramada 24 sahte 200 liralık banknot ele geçirildi. Şüphelilerden M.Y.'nin gasp ve adam öldürmekten sabıkalı olduğu öğrenildi. Üç şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecekleri bildirildi.