Ölü yunus balığı sahile vurdu

KARASU’da tatilciler kıyıda ölü yunus balığı buldu. İlçedeki merkez sahilde kıyıya vuran balığı görenler durumu Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi.
Plajdaki tatilciler vücudunun çürümüş olduğu görülen balığı cep telefonlarıyla fotoğrafladı.
Ölü balık Karasu Belediyesi ekiplerince bulunduğu yerden alındı.
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