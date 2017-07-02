Öleceğini rüyasında görmüş

EDİNİLEN bilgilere göre, ilçenin Toplukonak köyünde yaşayan Ömer Büyüktaş (16), her yıl geleneksel olarak Dikmetaş Yaylası'nda düzenlenen yayla şenliğine ailesi ve arkadaşları ile katılmak üzere yaylaya çıktı. Sıcak hava nedeniyle saat 15.00 sıralarında arkadaşları ile birlikte yaylada bulunan sulama göletine serinlemek için giren Şebinkarahisar Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisi Büyüktaş, girdiği göletten bir daha çıkamayınca beraber gölete giren arkadaşları tarafından ailesine ve çevredekilere haber verildi.

Gölette kaybolan Ömer Büyüktaş'ın (16) bulunması için AFAD İl Müdürlüğü ve AKUT ekipleri bölgeye çağrılırken, gencin cesedi botlarla gölete açılan dalgıçlar tarafından arandı. Arama çalışmaları sırasında birlikte suya girdiği arkadaşı Mesut Yıldırım (17) ekiplere suya girdikleri yeri tarif ederken, bulunması için ekiplere yardımcı oldu. Saat 19.00 sıralarında Büyüktaş’ın cesedi bulunurken, annesi Songül ve babası Ali Büyüktaş ile sevenleri bot içindeki cansız bedeni görünce fenalık geçirdi. Sudan çıkarılan Büyüktaş’ın cesedi ambulansla Şebinkarahisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Serinlemek için girdiği gölette boğulan gencin bir sene önce aynı gölette Muhammed isimli arkadaşının boğulduğu ve olaydan birkaç gün önce rüyasında ölen arkadaşını görmesi üzerine rüyasını annesine anlattığı ve “Anne Muhammed beni çağırıyor” dediği öğrenildi. Ömer Büyüktaş'ın (16) yarın ilçenin Toplukonak köyünde öğle namazı sonrasında son yolculuğuna uğurlanacağı belirtildi.