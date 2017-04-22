Öldü sanılan şoför 10 dakika sonra kendine geldi

BURSA'da bir taksi sürücüsü hareket halindeyken direksiyon başında bayıldı. Kontrolden çıkan taksi karşı şeride geçip kaldırıma çıktı. Öldü zannedilen taksi sürücüsü 10 dakika sonra kendine gelirken kazada şans eseri yaralanan olmadı.Edinilen bilgiye göre, bir ticari taksi dün Murat D. gece saat 23:00 sıralarında Altıparmak Caddesi'nden Altıparmak Meydanı'na doğru seyrederken sürücüsü Murat D. (55) direksiyon başında bayıldı. Sürücünün baygın halde direksiyona sarıldığı taksi, önce karşı şeride geçti, ardından da kaldırıma çıkıp yol kenarındaki direğe çarptı. Şans eseri karşı şeritten otomobilin gelmemesi ve kaldırımda yayanın bulunmayışı kazada facianın yaşanmasına engel oldu.