Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 16°
Açık
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL ÇEVRE GENEL
BIST
90383
ALTIN
144.409
DOLAR
3.6117
STERLIN
4.5070
EURO
3.9021
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
Grip artık daha uzun sürüyor
Grip artık daha uzun sürüyor
Koltuk altı terlemesine botokslu çözüm
Koltuk altı terlemesine botokslu çözüm
25 Mart 2017 Cumartesi - Günlük Burç Yorumu
25 Mart Günlük Burç Yorumu

‘Oku bizi anne çarpılıyoruz’

Kekik sandığı bonzaiyi ete serpip bir yakınının ölümüne neden olan Aysel K., şunları anlattı: “Eti yiyen fenalaştı. Oğlum ‘Oku bizi anne çarpılıyoruz’ dedi. Sonra ben de yere düştüm”

‘Oku bizi anne çarpılıyoruz’

Kekik sandığı bonzaiyi ete serpip bir yakınının ölümüne neden olan Aysel K., şunları anlattı: “Eti yiyen fenalaştı. Oğlum ‘Oku bizi anne çarpılıyoruz’ dedi. Sonra ben de yere düştüm”

26 Mart 2017 Pazar 10:30
‘Oku bizi anne çarpılıyoruz’
banner404

İSTANBUL Üsküdar'da misafirlerine kekip sanıp bonzai serptiği eti mangalda pişirerek yediren Aysel K. (56) İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nda şüpheli olarak ifade verdi.

"Taksirle bir kişinin ölümü, birden fazla kişinin yaralanması"yla suçlanan Aysel K., etleri yedikten 10 dakika sonra herkesin bayıldığını belirterek "Hayatımın en kötü günüydü, kesinlikle kastım yoktur" dedi. Bahçede mangal için tahta topladığı sırada poşeti bulduğunu belirten Aysel K. "İçindekini dağ kekiği sanarak, etleri sosladık. Etleri yedikten 10 dakika sonra evdekiler halsizleşti. Tuhaf hareketler yapmaya başladılar. Oğlum yanıma gelerek 'Oku bizi anne çarpılıyoruz, bir şeyler oluyor' dedi. Sonra ben de yere düştüm. Ambulansla hastaneye kaldırıldık. Yaşananlardan dolayı üzgünüm, kasıtlı değildi. Ne biz ne de çocuklarım bu zararlı maddeyi kullanamayız. Bahçeme bırakanlardan şikâyetçiyim" diye konuştu. Olay, Aysel K. ile Cuma K. çiftinin evinde 27 Şubat'ta yaşanmıştı. 9 kişi zehirlenmiş, aile fertlerinden enişte Bayram Aktan (55) ölmüştü. Polis, içi bonzai dolu poşeti bahçeye kimin bıraktığını belirlemek için çevredeki kameraları inceliyor.

banner355
Anahtar Kelimeler:
KekikBonzaiMangalİstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fuhuş operasyonu: 10 gözaltı
Fuhuş operasyonu: 10 gözaltı
Annesinin erkek olduğunu öğrenince şok oldu!
Annesinin erkek olduğunu öğrenince şok oldu!
Katliam gibi kaza! 4 ölü, 1 yaralı
Katliam gibi kaza! 4 ölü, 1 yaralı

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals