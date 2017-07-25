Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi sınav sonuçları açıklandı mı? ÖABT 2017 sınav sonuçları

ÖABT: Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi anlamına gelen sınav bölümü, öğretmen adaylarının girmek zorunda olduğu alan bilgisini nitelemektedir. ÖABT 2017 sınav sonuçları açıklandı mı? İşte ÖABT 2017 hakkındaki tüm soru işaretlerinin yanıtları...

KPSS ÖABT SINAV KAĞITLARI NASIL DEĞERLENDİRİLECEK?

Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirilecektir. Her testte, örneğin Genel Yetenekte, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.Sınavın zor mu yoksa kolay mı olduğu konusunda kararsız kalınsa da soru-cevaplarda bir değişiklik olmayacağı ve adayların puanlarının standart sapmalar kullanılarak hesaplanacağı duyuruldu. 4 Ağustos 2017 tarihinde kendi sitesinden sonuçların duyurulacağı sınav için bekleyenlerin zorlu bir süreçten geçtiğine kesin gözüyle bakılıyor.