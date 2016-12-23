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Öğrencileri gasp eden 2 şüpheli yakalandı

Aksaray’da 5 lise öğrencisini bıçak zoruyla gasp ettiği iddia edilen 2 şüpheli, polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı

Öğrencileri gasp eden 2 şüpheli yakalandı
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EDİNİLEN bilgiye göre, 5 ayrı lisede 5 lise öğrencisinden bıçak zoruyla para gasp edildiği ihbarını alan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, okullara giderek olayla ilgili araştırma başlattı. 5 mağdur lise öğrencisinden alınan eşkal ve güvenlik kameralarından elde edilen delillerle Halil İbrahim Ç. (21) ve Emre O. (23) isimli şüpheliler, polis ekiplerince kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyette yapılan sorgulamalarının ardından Aksaray Adliyesine sevk edildi. 
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Etiketler; #Öğrencileri gasp eden 2 şüpheli yakalandı #Aksaray’ #Gasp
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