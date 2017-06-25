Öğrenciden polislerin hayatını kurtaracak icat

MEKATRONİK Bölümü 4. sınıf öğrencisi Enes Malik Kaptan, okulu bitirme projesi olarak eldivenle kontrol edilebilen mobil bomba aracı geliştirdi.

Terör olaylarının dünyanın her yerinde baş gösterdiği bir dönemde giyilebilir teknoloji kullanılarak bomba imha aracı geliştiren üniversite öğrencisi Enes Malik Kaptan, “Bomba imha aracı noktasında zaten birçok çalışmalar yapıldı. Diğer bomba imha araçları kumanda yada bilgisayar ortamından kontrol ediliyorken, bizim geliştirdiğimiz projede eldiven ile kontrol ediliyor” diye konuştu.

Tek bir eldiven üzerinde 6 ay çalıştıklarını dile getiren Kaptan, “Aynı eldiven üzerinden hem aracı kontrol ediyoruz, hem de bir buton sayesinde yine robot kolun kontrolünü yapabiliyoruz. Sistemimizi diğer bomba imha araçlarından ayıran en önemli özellik ise giyilebilir olmasıdır. Uzaktan daha hassas bir kontrol sağlanmasıdır” dedi.

Bu çalışmanın geliştirilebilir olduğunu kaydeden Kaptan, “Biz bunun sadece kontrol kısmını yaptık. Bomba imha robotunun üzerine kamera ve ısı sensörleri ekleyebiliriz. Şu an 250 metreye kadar aracımızı bu eldiven ile kontrol edebiliyoruz. Bu bizi görüş açısı noktasında kısıtlıyor. Önüne bir kamera koyarak bu görüntüyü bilgisayara verebiliriz. Bizim yaptığımız sistemin ara değerlerini alabiliyoruz. Tek eldivenle kontrol edilebilen bir araç oluyor. Araç noktasında zaten yapılmış emsalleri var. Fakat kontrol noktasında ilk defa yapılan bir proje bu” şeklinde konuştu.