Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 21°
Açık
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL ÇEVRE GENEL
BIST
93216
ALTIN
146.850
DOLAR
3.5924
STERLIN
4.6098
EURO
3.9026
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
Facebook'ta dayınızı etiketlemeyin!
Facebook'ta dayınızı etiketlemeyin!
Sigarayı bırakmak hazırlık gerektirir
Sigarayı bırakmak hazırlık gerektirir
Ergenlik döneminde burun estetiği yaptırmak doğru mu?
Ergenlik döneminde burun estetiği yaptırmak...

Öğrenci servisi otomobille çarpıştı: 18 yaralı

Adana'da, lise öğrencilerini taşıyan servis minibüsünün otomobille çarpışması sonucu biri ağır 18 öğrenci yaralandı

Öğrenci servisi otomobille çarpıştı: 18 yaralı

Adana'da, lise öğrencilerini taşıyan servis minibüsünün otomobille çarpışması sonucu biri ağır 18 öğrenci yaralandı

24 Nisan 2017 Pazartesi 12:05
Öğrenci servisi otomobille çarpıştı: 18 yaralı
banner404

ALINAN bilgiye göre, İsmail Kulak Anadolu Lisesi öğrencilerini taşıyan  Mehmet Taştan idaresindeki 01 S 2566 plakalı servis minibüsü, Mithat Özsan  Bulvarı Kayıkhane kavşağında, Mine Çürük'ün kullandığı 01 DYT 78 plakalı  otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkan servis aracı refüjdeki ağaca  çarptıktan sonra durdu. 
Kazada yaralanan 18 öğrenci ambulanslarla kentteki hastanelere  kaldırıldı.
Yaralılardan Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesinde  tedavi altına alınan 14 yaşındaki Ömer Faruk Tatar'ın durumunun ağır olduğu  öğrenildi. 
Kazanın ardından araç sürücüleri, ifadeleri alınmak üzere polis  merkezine götürüldü.

banner355
Anahtar Kelimeler:
öğrenci ServisiOtomobilAdana
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çamaşır sepetinden çıkan yılan korkuttu
Çamaşır sepetinden çıkan yılan korkuttu
Büyükşehir Belediyesinde intihar
Büyükşehir Belediyesinde intihar
Gasp ettikleri taksiyle kaza yapınca yakalandılar
Gasp ettikleri taksiyle kaza yapınca yakalandılar

banner452

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals