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Öğrenci servisi devrildi, 12 öğrenci yaralandı

Samsun'da öğrenci servisi devrildi, 12 öğrenci yaralandı

Öğrenci servisi devrildi, 12 öğrenci yaralandı
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SAMSUN'UN Vezirköprü İlçesi'nde öğrenci servis minibüsü yoldaki buzlanma nedeniyle devrilerek yan yattı. Kazada 12 öğrenci yaralandı.
Samsun'un Vezirköprü İlçesi'nde ilk ve ortaokul öğrencilerini taşıyan Mehmet Var yönetimindeki 55 C 8594 plakalı servis minibüsü, Kuruçay Mahallesi ismail Hakkı Koç Caddesi'nde buzlanma nedeniyle yoldan çıkarak devrilip yan yattı. Servis minibüsünde bulunan Ayşe Demir, (12), Zeynep Demir (11), İsmail Aker (13), Fatmanur Kök (11), Kamile Nur Sezgin (13), Nuh Akçay (11), Eren Bilgin (11), Yusuf Akçay (12), Hasan Ulki Var (12), Muhammet Ali Bedir (13) Beyzanur Çakır (13) ve Büşra Akçay (9) yaralandı. Yaralı öğrenciler kaza yerine çağrılan ambulanslarla Vezirköprü İlçe Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ayakta tedavi edilen öğrenciler taburcu oldu. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

 
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Etiketler; #Öğrenci servisi devrildi #12 öğrenci yaralandı #Vezirköprü İlçesi #samsun #Mehmet Var
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