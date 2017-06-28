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Oğlunun sünnet düğününde "maganda" kurşunuyla yaralandı

Alınan bilgiye göre, Karaelbistan Mahallesi Sabır Sokağı'nda oğlu ve 3 arkadaşı için düzenlenen sünnet düğününde anne Zehra Alkaya'nın (26) göğsüne, kimliği henüz belirlenemeyen kişi tarafından ateşlenen tabancadan çıkan mermi isabet etti

Oğlunun sünnet düğününde "maganda" kurşunuyla yaralandı

Alınan bilgiye göre, Karaelbistan Mahallesi Sabır Sokağı'nda oğlu ve 3 arkadaşı için düzenlenen sünnet düğününde anne Zehra Alkaya'nın (26) göğsüne, kimliği henüz belirlenemeyen kişi tarafından ateşlenen tabancadan çıkan mermi isabet etti

28 Haziran 2017 Çarşamba 14:04
Oğlunun sünnet düğününde "maganda" kurşunuyla yaralandı
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AĞIR yaralanan Alkaya, düğündekiler tarafından otomobille Elbistan  Devlet Hastanesine kaldırıldı. Alkaya, buradaki ilk müdahalenin ardından Kahramanmaraş Necip Fazıl  Üniversite Hastanesine sevk edildi. Jandarma, olay yerinde yaptığı ilk incelemenin ardından Alkaya'yı  yaralayan kişinin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlattı.

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Son Güncelleme: 28.06.2017 14:16
Anahtar Kelimeler:
Sünnet DüğünüMagandaKurşunElbistan  Devlet Hastanesi
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