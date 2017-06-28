Oğlunun sünnet düğününde "maganda" kurşunuyla yaralandı

Alınan bilgiye göre, Karaelbistan Mahallesi Sabır Sokağı'nda oğlu ve 3 arkadaşı için düzenlenen sünnet düğününde anne Zehra Alkaya'nın (26) göğsüne, kimliği henüz belirlenemeyen kişi tarafından ateşlenen tabancadan çıkan mermi isabet etti