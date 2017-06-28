Oğlunun sünnet düğününde "maganda" kurşunuyla yaralandı

AĞIR yaralanan Alkaya, düğündekiler tarafından otomobille Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Alkaya, buradaki ilk müdahalenin ardından Kahramanmaraş Necip Fazıl Üniversite Hastanesine sevk edildi. Jandarma, olay yerinde yaptığı ilk incelemenin ardından Alkaya'yı yaralayan kişinin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlattı.
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