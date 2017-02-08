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 Oğlunun kazaen öldürdüğü eşini ağıtlarla uğurladı

Hırsız-polis oyunu oynarken eşi küçük oğlu tarafından öldürülen Fikriye Figen Esen, cenaze toprağa verilirken "Tişörtünü giydim, üzerimden hiç çıkarmayacağım, senin kokun var bunda, hiç çıkarmayacağım aşkım" diye ağıtlar yaktı. Polis, Ahmet Esen'in ölümüne yol açan tetiğe kimin bastığını tespit etmek amacıyla barut izi kontrolü için el svaplarını aldı

 Oğlunun kazaen öldürdüğü eşini ağıtlarla uğurladı

Hırsız-polis oyunu oynarken eşi küçük oğlu tarafından öldürülen Fikriye Figen Esen, cenaze toprağa verilirken "Tişörtünü giydim, üzerimden hiç çıkarmayacağım, senin kokun var bunda, hiç çıkarmayacağım aşkım" diye ağıtlar yaktı. Polis, Ahmet Esen'in ölümüne yol açan tetiğe kimin bastığını tespit etmek amacıyla barut izi kontrolü için el svaplarını aldı

08 Şubat 2017 Çarşamba 14:43
 Oğlunun kazaen öldürdüğü eşini ağıtlarla uğurladı
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ADANA'DA hırsız-polis oyunu oynarken eşi küçük oğlu tarafından kazara öldürülen Fikriye Figen Esen, cenaze toprağa verilirken, "Tişörtünü giydim, üzerimden hiç çıkarmayacağım, senin kokun var bunda, hiç çıkarmayacağım aşkım" diye ağıtlar yaktı.  
Olay, dün akşam saatlerinde Çukurova ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, hırsız-polis oyunu oynarken 5 yaşındaki oğlu M.A. tarafından pompalı tüfekle vurularak kazara öldürülen Ahmet Esen'in (36) cenazesi, Sabah saatlerinde yakınları tarafından adli tıp kurumu morgundan alındı. Cenaze toprağa verilmek üzere Kabasakal Mezarlığı'na getirildi. Burada gasilhanede cenaze yıkandıktan sonra gözyaşları içinde cenaze namazı kılındı. Bu sırada Esen'in anne, baba ve kardeşleri gözyaşlarına boğuldu.


"Aşkım senin kokun var bu tişörtte onu hiç çıkarmayacağım"
Ahmet Esen'in eşi Fikriye Figen Esen, cenaze boyunca gözyaşı döktü. Yakınlarının teselli ettiği Esen, ağlamaktan fenalık geçirdi. sağlık görevlileri genç kadına müdahale etti. Cenaze namazının ardında eşi toprağa verilmek üzere götürülürken güçlükle ayağa kalkan Esen'in, "Tişörtünü giydim, üzerimden hiç çıkarmayacağım, senin kokun var bunda, hiç çıkarmayacağım aşkım" diye ağıt yakması yürekleri dağladı. Esen, gözyaşları içinde eşinin cenazesinin arkasından yakınlarının yardımıyla güçlükle yürüdü. Ahmet Esen'in cenazesi daha sonra toprağa verildi.

Ahmet Esen'i kim vurdu?
Bu arada polis olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlattı. İntihar olabileceği ihtimali üzerinde duran polis, daha sonra yapılan incelemede Ahmet Esen'in boynundan vurulduğunu belirledi. Evde Fikriye Figen Esen ile yapılan ilk görüşmede, oğlu ile babasının hırsız-polis oyunu oynarken oğlunun yanlışlıkla babasını vurduğunu söylediği öğrenildi. Yapılan araştırmada anne ve oğlun pompalı tüfeği birlikte tuttuğu ancak tetiği kimin çektiğinin belli olmadığı, çocuk ile psikologun ilk yaptığı görüşmede annesinin tetiği bastığını söylediği ileri sürüldü. Polis, olaydan hemen sonra hem çocuğun hem de annenin el svabını alarak barut artıklarının kimin elinde olduğunu araştırmaya başladı. Cenazenin ardından polis annenin ifadesini başvuracak. Çocuk şube müdürlüğünde ise çocuktan psikolog eşliğinde detaylı bilgi alınacak. Alınacak ifade ve el svaplarının sonuçlarına göre Ahmet Esen'in ölümüne kimin yol açtığı kesinlik kazanacak.

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AdanaCinayetOyun Oynarken Babasını VurduAhmet EsenSabahSağlıkÇukurova
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