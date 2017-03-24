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Oğlunu komşuya bırakıp intihar etti

36 yaşındaki Erdoğan Bilir, eşinin işe gitmesinin ardından, 1 yaşındaki oğlunu komşusuna bıraktıktan sonra evinde, tabancayla başına ateş edip yaşamına son verdi

Oğlunu komşuya bırakıp intihar etti

36 yaşındaki Erdoğan Bilir, eşinin işe gitmesinin ardından, 1 yaşındaki oğlunu komşusuna bıraktıktan sonra evinde, tabancayla başına ateş edip yaşamına son verdi

24 Mart 2017 Cuma 14:16
Oğlunu komşuya bırakıp intihar etti
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ADANA Merkez Yüreğir İlçesi Levent Mahallesi'nde oturan işsiz Erdoğan Bilir, yemek şirketinde çalışan eşi Ayşegül Bilir işe gittikten sonra oğlu A.'yı da "Durmuyor, biraz sizde kalsın, çocuk kendine gelir" diyerek komşularına bıraktı. Ardından yatak odasına giren Erdoğan Bilir, tabancasıyla başına ateş etti. Silah sesini duyup yatak odasına giren kızı 14 yaşındaki I., babasını kanlar içinde buldu. Genç kızın çığlıklarını duyan komşularının ihbarı üzerine eve gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Bilir'in öldüğü anlaşıldı.
Acı haberi duyup eve gelen Ayşegül Bilir, "Erdoğan ölmedi deyin, bunu yapma Erdoğan. Neden yaptın Erdoğan" diyerek feryat etti.
SOSYAL MEDYADA CUMA MESAJI YAZDI
Denetimli serbestlikten yararlanarak 4 ay önce cezaevinden tahliye edildiği öğrenilen Erdoğan Bilir'in sosyal medyadaki sayfasına, olaydan 3 saat önce 'Cümlemizin Cuması mübarek olsun Allah hepimizin işini rast getirsin inşallah..' paylaşımı yaptığı görüldü. 
Hangi suçtan cezaevine girdiği açıklanmayan Bilir'in ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Yüreğir İlçesiAdanaErdoğan Bilir
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