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Oğlunu düşürüp öldüren anneye beraat

Konya’da oğlunu öldürmekten yargılanan anne beraat etti. Mahkeme ‘Kasıt yok’ dedi, ailevi durumu nedeniyle ceza vermedi

Oğlunu düşürüp öldüren anneye beraat
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KONYA'NIN Akören ilçesinde eşinden ayrı yaşayan 2 çocuk annesi Saniye Taşkın, geçen 4 Eylül günü iki buçuk yaşındaki oğlu Uğur Taşkın’ı, banyoda yıkarken yere düşürdü. Saniye Taşkın, bu olaydan 4 gün sonrada oğlunu, uyutmak için kucağında salladığı sırada kızı Fatmanur, ağlamaya başladı. İddiaya göre, kucağındaki minik Uğur da ağlayınca, iki çocuğunun aynı anda ağlamasına sinirlenen anne Saniye Taşkın, kucağındaki oğlunu yere fırlattı. Bir gün sonra minik Uğur’u yatağında hareketsiz bulan anne hastaneye götürdü. ancak kurtarılamadı. ‘Kastla altsoydan akrabayı kasten öldürme’ suçundan tutuksuz yargılanan anne Saniye Taşkın, son kez hakim karşısına çıktı. Taşkın, “Öldüğü gün aniden ateşlendi. Ben de hemen hastaneye götürdüm. Suçlamayı kabul etmiyorum” dedi. Savcı mütalaasında, “Eylemin ‘taksirle öldürme’ suçunu oluşturacağı bu nedenle ailevi durumu bakımından ceza verilmesine yer olmadığına” denildi. Mahkeme heyeti de, Saniye Taşkın’a ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi.  

 
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Etiketler; #konya #Saniye Taşkın #akören #Uğur Taşkın
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